The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, disponibile un nuovo trailer

Sviluppato e pubblicato da Nintendo, The Legend Of Zelda: Echoes of Wisdom si mostra in un nuovo trailer dedicato. In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in uscita su Nintendo Switch il 26 settembre, gli abitanti di Hyrule sono stati inghiottiti da strani squarci apparsi nel terreno.

Con l’aiuto della fata Tri, la Principessa Zelda dovrà entrare negli squarci nel tentativo di salvare il suo regno. Il nuovo trailer The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Esplorando il mondo del Nulla! fa luce su cosa si nasconde in queste lacerazioni e come influenzerà le avventure della Principessa Zelda e di Tri. Per ritrovare le persone scomparse, Zelda e Tri dovranno addentrarsi tra gli squarci ed esplorare il Mondo del Nulla attraverso diversi punti d’ingresso che porteranno ognuno ad un posto diverso.