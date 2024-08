Hideaki Itsuno lascia Capcom dopo 30 anni nell'azienda di Osaka

Dopo una carriera lunga oltre trent’anni, Hideaki Itsuno ha deciso di lasciare Capcom per imbarcarsi in una nuova avventura altrove.

Con un messaggio diffuso via social, il director di Dragon’s Dogma 2 ha fatto sapere che da settembre inizierà a realizzare un nuovo videogioco in un nuovo ambiente di sviluppo. “Spero di creare videogiochi belli e divertenti, memorabili quanto, se non di più, quelli che ho creato finora,” ha dichiarato Istuno.

Il primo videogioco a cui Hideaki Itsuno ha lavorato nell’azienda di Osaka è stato Quiz & Dragons: Capcom Quiz Game, dopodiché è stato director di Power Stone e del suo sequel, ma anche di Devil May Cry 3, 4 e 5, giusto per citare alcuni delle decine di progetti a cui ha partecipato. “Spero che continuiate a supportare i videogiochi di Capcom e i suoi personaggi,” ha affermato Itsuno.