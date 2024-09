Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land è stato annunciato

Oggi KOEI TECMO Europe e lo studio di sviluppo Gust sono orgogliosi di presentare l’ultimo capitolo della serie Atelier, amatissima dai fan, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Per celebrare l’annuncio, è stato pubblicato un trailer ricco di azione, che offre ai fan un primo assaggio della storia, dei personaggi e del gameplay che li attendono in questa nuova magica avventura JRPG.

È stato inoltre svelato l’artwork principale, realizzato dall’artista Benitama, che offre ai giocatori un’idea dell’atmosfera del gioco in arrivo. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land sarà disponibile il 21 marzo 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam e, per la prima volta nella storia del franchise, Xbox Series X|S e Xbox One.

In un mondo in cui l’alchimia è diventata tabù ed è considerata malvagia, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land segue le avventure di Yumia Liessfeldt e dei suoi compagni che cercano di scoprire la verità dietro la caduta dell’Aladissian Empire, che un tempo prosperava grazie all’alchimia, e i ricordi di una storia perduta. La missione di Yumia la porterà ad attraversare un continente in rovina e, nonostante l’incertezza di confrontarsi con il proprio passato, dovrà creare il proprio percorso se spera di svelare i misteri che si celano dietro il cataclisma che ha distrutto Aladiss.