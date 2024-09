Harry Potter: Campioni di Quidditch e LEGO Harry Potter Collection saranno al Back to Hogwarts 2024

Warner Bros. Games ha svelato durante lo showcase Back to Hogwarts 2024 un nuovo trailer di Harry Potter: Campioni di Quidditch. Durante l’evento, ha inoltre annunciato che LEGO Harry Potter Collection arriverà per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam).

Inoltre, Warner Bros. Games, TT Games e il Gruppo LEGO hanno annunciato che LEGO Harry Potter Collection sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam) l’8 ottobre. Questa edizione rimasterizzata della raccolta includerà LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7, in aggiunta ai due pacchetti di contenuti scaricabili (DLC) distribuiti precedentemente in un solo, fantastico pacchetto.