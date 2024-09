Sviluppato e pubblicato da Ubisoft, Star Wars Outlaws è ora disponibile su PC (Ubisoft Connect), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo titolo, che trasporta in una Galassia lontana lontana, permette di vestire i panni di Key Vess, un contrabbandiere. Il giocatore esplorerà ambientazioni di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima, rischiando tutto nei panni della protagonista, un’intrepida canaglia à la Han Solo in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, insieme al fedele amico Nix. Dovrà combattere, rubare e giocare d’astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell’elenco dei più temuti ricercati della galassia.

Con Nix al suo fianco, imparerà a sfruttare ogni situazione a suo vantaggio: sfoderare il blaster, usare congegni e tattiche furtive per sopraffare i nemici o aspettare il momento giusto per creare diversivi e avere la meglio.