Phantom Brave: The Lost Hero, ecco ulteriori novità

NIS America Inc. ha condiviso nella giornata di oggi nuove informazioni sui personaggi e sul gameplay di Phantom Brave: The Lost Hero, in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam nel 2025.

Phantom Brave: The Lost Hero è gioco di ruolo ambientato a Ivoire, un mondo costellato da molte isole diverse. La storia segue le avventure di una giovane ragazza di nome Marona, in grado di comunicare con i Phantom, gli spiriti dei morti. Le novità concernano le fasi di combattimento: in battaglia, i giocatori utilizzano il sistema “Confine” per evocare i loro alleati Phantom facendoli entrare in possesso di oggetti sulla mappa. Le unità possono muoversi liberamente sul campo di battaglia e sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione