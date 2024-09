Enotria: The Last Song per Xbox rinviato a data da destinarsi

Brutte notizie per chi sperava di giocare a Enotria: The Last Song su Xbox Series X|S. Jyamma Games ha rinviato a data da destinarsi la versione per le console Microsoft a causa di problemi che lo studio attribuisce alla Casa di Redmond.

Intervenendo sulle colonne di Insider Gaming, il CEO dello studio italiano Giacomo Greco ha spiegato che il suo team non riesce a creare la pagina dello store di Enotria: The Last Song. Greco afferma che Jyamma non riesce ad andare avanti con il processo di presentazione e certificazione del gioco a causa dei ritardi nelle comunicazioni da parte di Microsoft, pertanto lo studio è stato costretto a rinviare il gioco.

Greco dichiara che le versioni per Xbox sono già pronte e che non ci sono problemi di performance per quanto riguarda la versione per Xbox Series S, come invece ipotizzato da alcuni. Il responsabile dello studio italiano fa sapere che farà del suo meglio per pubblicare Enotria su Xbox il prima possibile.

Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco uscirà su PC e PS5 il prossimo 19 settembre.