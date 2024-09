Scomparso Andrew C. Greenberg, co-creatore di Wizardry

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della scomparsa di Andrew Clifford Greenberg, il leggendario game designer statunitense che diede vita alla celebre saga di Wizardry assieme all’amico e collega Robert Woodhead. Ed è proprio Woodhead che ha fatto sapere della morte dell’amico con un post pubblicato sui social.

Greenberg lavorò non soltanto alla serie di Wizardry, per la quale prestò il suo nome scritto al contrario (Werdna) per il malvagio stregone del primo videogioco, ma collaborò anche allo sviluppo di Q-Bert per poi creare Star Saga One: Beyond the Boundary e Star Saga: Two – The Clathran Menace, pubblicati su Apple II e MS-DOS sul finire degli anni Ottanta.

Andrew C. Greenberg aveva 67 anni.