GRAFT di Harebrained Schemes è un RPG survival horror

Annunciato con un brevissimo teaser qualche mese fa, GRAFT di Harebrained Schemes si è ora mostrato per ciò che è davvero: un action RPG di stampo survival horror.

Il nuovo progetto degli autori di BattleTech e della trilogia di Shadowrun fonde le atmosfere tipiche di un survival horror a un’esperienza RPG, ambientando l’avventura in un mondo morente infestato da personaggi oscuri e mostri da incubo. Mentre ci avventureremo nei misteri dell’Arca, dovremo strappare pezzi dai corpi dei nemici per trasformarci in qualcosa di nuovo, qualcosa in grado di sopravvivere agli orrori. Ogni innesto porterà con sé un pezzo dell’identità del suo precedente proprietario, apportando cambiamenti che vanno oltre le modifiche al corpo.

Gli sviluppatori descrivono l’ambientazione come horror post-cyberpunk. L’Arca era un tempo il gioiello dell’umanità, sospesa nel cielo come una luna ingioiellata, una stazione delle dimensioni di un continente piena di cittadini potenziati biomeccanicamente, tutti impegnati a perseguire uno scopo più grande perduto nel tempo. Ora la città del protagonista, una delle ultime, è caduta, inghiottita dall’oscurità. Oltre le sue mura si trovano le sovrastrutture decadenti dell’Arca, dove sia l’energia che la luce sono risorse preziose. Esperimenti ferali, strani abomini e spietati agenti di una IA impazzita perseguiteranno l’avatar del giocatore, mentre cercherà un modo di scappare dall’Arca.

GRAFT verrà pubblicato prossimamente su PC (Steam).