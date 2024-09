Konami presenta Deliver At All Costs per PC e console

Konami e Far Out Games hanno presentato Deliver At All Costs: si tratta di un videogioco d’azione incentrato sulla narrazione ambientato in un mondo nostalgico ispirato agli anni Cinquanta.

Nel gioco vestiremo i panni di Winston Green, un corriere dal temperamento focoso e dal passato oscuro che si muove in un mondo in bilico tra rock ‘n’ roll, pois e minacce nucleari. Nei panni di Winston, dovremo affrontare consegne bizzarre e pericolose alla guida di diversi veicoli, creando scompiglio in ambienti distruttibili. Il gioco presenta un mondo dinamico in cui le azioni del giocatore porteranno a conseguenze imprevedibili, in una storia di intrighi divisa in tre atti.

Deliver At All Costs uscirà prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.