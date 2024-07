Graft è il nuovo progetto di Harebrained Schemes

Harebrained Schemes ha svelato il suo prossimo progetto, il primo dopo la separazione da Paradox Interactive e il ritorno di Mike McCain nelle vesti di executive producer. Stiamo parlando di Graft, questo il titolo del videogioco che però è ancora avvolto nel mistero.

Per il momento è presente solo un brevissimo teaser sul sito ufficiale dello studio, già notto per i vari Shadowrun, BattleTech e The Lamplighters League. Il teaser mostra quella che sembra una città futuristica le cui luci si spengono improvvisamente, mentre la visuale si sposta verso lo spazio.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, purtroppo, ma Harebrained Schemes invita gli interessati a iscriversi alla newsletter ufficiale per saperne di più su Graft nel prossimo futuro.