Xbox Game Pass: ecco i giochi della prima metà di settembre

Microsoft ha presentato l’elenco dei videogiochi che saranno disponibili nel corso della prima metà di settembre per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. La punta di diamante è senza ombra di dubbio Age of Mythology: Retold, versione rimaneggiata del celebre strategico sviluppato originariamente da Ensemble Studios (qui la nostra recensione), ma non mancano altri titoli interessanti.

Ecco l’elenco completo e le relative date di disponibilità:

Star Trucker (Cloud, Console, PC) – già disponibile

(Cloud, Console, PC) – già disponibile Age of Mythology: Retold (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 4 settembre

(Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 4 settembre Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Console, PC) – 5 settembre

(Cloud, Console, PC) – 5 settembre Riders Republic (Cloud, Console, PC) – 11 settembre

(Cloud, Console, PC) – 11 settembre Train Sim World 5 (Cloud, Console, PC) – 17 settembre

Invece, questi sono i titoli che lasceranno il catalogo dal 15 settembre:

Ashes of Singularity: Escalation (PC)

FIFA 23 (Cloud, Console, PC) – EA Play

Payday 3 (Cloud, Console, PC)

Slime Rancher 2 (Cloud, Console, PC)

SpiderHeck (Cloud, Console, PC)

You Suck At Parking (Cloud, Console, PC)