Licenziamenti in Ballistic Moon, lo studio del remake di Until Dawn

Il remake di Until Dawn non è ancora stato pubblicato, ma Ballistic Moon ha già licenziato una parte consistente del suo personale.

In una nota diffusa tramite LinkedIn, lo studio britannico che si sta occupando di questo rifacimento ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. “È con profondo rammarico e a malincuore che dobbiamo prendere la decisione di ridimensionare significativamente il nostro team per garantire il futuro del nostro studio,” si legge nel breve comunicato. “Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a ogni membro del team per il lavoro svolto, la dedizione e l’impegno incrollabile nei confronti di Ballistic Moon.”

Non si conosce il numero esatto di dipendenti licenziati, ma dal momento che lo studio parla di un ridimensionamento significativo possiamo ipotizzare che i tagli al personale siano stati consistenti. Nel frattempo, il team britannico si impegna a supportare Until Dawn e a “esplorare nuove opportunità e collaborazioni in futuro“. Il remake di Until Dawn, lo ricordiamo, uscirà il 4 ottobre su PC e PS5.