Mortal Kombat 1: ecco il gameplay di Sektor

Warner Bros. Games ha rilasciato un nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano che punta i riflettori su Sektor, uno di sei personaggi giocabili in arrivo con l’espansione del titolo, recensito dal nostro Gabriele.

Nel nuovo trailer è possibile ammirare il set di mosse mortali di Sektor, nonché le sue armi avanzate per demolire gli avversari che includono un lanciafiamme, attacchi missilistici e propulsori a razzo per un miglioramento del movimento e delle capacità di sospensione. Il video anticipa anche l’Animality di Sektor, la brutale mossa finale che le permette di trasformarsi in un rinoceronte per annientare i suoi avversari sconfitti. Le Animality preferite dai fan saranno disponibili come aggiornamento gratuito dei contenuti per tutti i possessori di Mortal Kombat 1 in concomitanza con l’uscita di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano che avverrà il 24 settembre.