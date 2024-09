Dragon Age: The Veilguard, ecco i dettagli sulla progressione

BioWare ha pubblicato un nuovo articolo nel blog per dettagliare lo sviluppo intitolato Progression & Companions, che approfondisce il modo in cui Rook, oggetti e compagni possono progredire nel corso del viaggio all’interno di Dragon Age: The Veilguard. In sintesi, vengono mostrate in modo approfondito le abilità di Rook, al modo in cui gli oggetti possono essere aumentati e personalizzati tramite il crafting e l’incantamento e al modo in cui i compagni di Rook possono crescere attraverso le missioni personali e l’assegnazione di punti abilità, nel pieno stile della saga.

Rook troverà l’Officina del Custode nel Faro, dove l’equipaggiamento può essere potenziato e incantato per sbloccare effetti aggiuntivi per Rook e i suoi Compagni. “I Compagni di Rook” sono altrettanto importanti per il successo in quanto il giocatore si sforza di salvare il Thedas. I membri della Guardia del Velo hanno ciascuno i propri Livelli e ogni livello guadagnato conferisce loro 2 Punti Abilità. Ogni compagno avrà missioni per approfondire il legame di Rook con loro, e questo è uno dei modi principali per loro di acquisire esperienza”, ha dichiarato il team.