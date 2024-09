Arcane Stagione 2, la serie Netflix, si presenta in un nuovo trailer

Netflix e Riot Games hanno pubblicato il trailer ufficiale, insieme a nuove immagini, per il secondo e ultimo capitolo di ARCANE. La serie, ricordiamo, è stata creata da Christian Linke e Alex Yee. Tra i produttori esecutivi figurano Linke, Marc Merrill e Brandon Beck, mentre lo studio di animazione è Fortiche Productions. Tra le voci figurano Hailee Steinfeld (Vi), la vincitrice dell’Annie Award Ella Purnell (Jinx) e Katie Leung (Caitlyn), Reed Shannon (Ekko), Amirah Vann (Sevika), Mick Wingert (Heimerdinger), Ellen Thomas (Ambessa), Brett Tucker (Singed) e altri ancora da annunciare.

L’esplosivo trailer è accompagnato dalla collaborazione con Ashnikko per “Paint The Town Blue”, il primo singolo della colonna sonora originale della seconda stagione di Arcane di Riot Games / Virgin Music Group. “Paint The Town Blue” ha debuttato oggi insieme al trailer e gli appassionati del franchise possono ascoltare la canzone a questo link. La serie vincitrice del Primetime Emmy Award tornerà a novembre, solo su Netflix.