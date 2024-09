Al via Black to Play di Sony: l'occasione per acquistare PS5 a prezzo scontato

Sony Interactive Entertainment annuncia quest’oggi la nuova campagna “Back to…Play con PS5”, che offre l’opportunità di acquistare, a partire da oggi, 6 settembre, e fino a giovedì 19, il modello Slim di PlayStation 5 a un prezzo conveniente, stando alle parole di Sony. L’offerta interessa sia la versione dotata di unità disco che la Digital Edition, con un risparmio pari a 50€ sul prezzo iniziale.

Ecco i dettagli:

PS5® con unità disco sarà disponibile al prezzo di 499,99€, anziché 549,99€;

PS5® Digital Edition potrà essere acquistata al prezzo di 399,99, invece di 449,99€

“Settembre segna, storicamente, il ritorno alla routine quotidiana per molti, con la riapertura degli uffici e delle scuole dopo le vacanze estive, ma questo non significa che non ci sia spazio per un po’ di evasione e divertimento. La campagna “Back to…Play con PS5″ rappresenta il momento ideale per entrare nel modo di PlayStation 5 Slim e di scoprirne tutte le novità”, ha dichiarato PlayStation. Il nuovo design di PS5 presenta una forma più snella e confortevole rispetto alla precedente versione, con un volume e un peso ridotti, rispettivamente, del 30% e del 18%, e un Ultra HD Blu-ray Disc, che per la prima volta è totalmente rimovibile.

Oltre alle nuove specifiche tecniche, PS5 Slim offre a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere nuove incredibili avventure, grazie a un’importante libreria di giochi che andrà ad espandersi ulteriormente nei prossimi mesi, con il lancio di titoli come LEGO Horizon Adventures, Until Dawn e tanti altri. Sempre a partire da oggi, è disponibile, in esclusiva per PS5, Astro Bot, l’acclamato nuovo platform di Team Asobi.