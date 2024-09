Fallout 76: ecco Milepost Zero, la Stagione 18

Ora disponibile gratuitamente per i giocatori di Fallout 76 su tutte le piattaforme, Milepost Zero introduce la creazione leggendaria, una nuova funzionalità per C.A.M.P. chiamata assetti migliori e implementazioni al combattimento. Inoltre, per i giocatori ci sarà una nuova serie di missioni più avanti in questo mese, durante la quale sarà possibile caricare il proprio bramino e avviare un’impresa carovaniera a Skyline Valley.

Milepost Zero aggiunge due nuove funzionalità di gioco: la creazione leggendaria e gli assetti migliori. La creazione leggendaria permette ai giocatori di creare armi e armature ideali, fornendo un maggiore controllo sulle modifiche applicate agli oggetti leggendari. Prima di poter cambiare le modifiche leggendarie per l’equipaggiamento, i giocatori dovranno ottenere la modifica che vogliono creare in uno di questi due modi: scambiando la modifica con un altro giocatore o riciclando oggetti leggendari dotati della modifica desiderata. Inoltre, gli assetti migliori sono un nuovo sistema social che consente ai giocatori di inviare, visitare e valutare i C.A.M.P