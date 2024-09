Flint: Treasure of Oblivion, il making of del gameplay

Microids e Secret Level hanno pubblicato un nuovo video dedicato al making of di Flint: Treasure of Oblivion. Questa volta gli sviluppatori si sono concentrati sulle meccaniche di gameplay.

Attraverso il video, il team di sviluppo mette in risalto le sfide che ha dovuto affrontare per creare meccaniche di gioco fedeli all’ambientazione a tema piratesco. Inoltre, evidenzia come vengono gestiti i diversi archetipi per sviluppare strategie efficaci. Le battaglie, in particolare le schermaglie 15 contro 15, richiedono una gestione precisa delle abilità della ciurma ma, soprattutto, un buon senso tattico, utilizzando la verticalità e il posizionamento delle unità. Ispirato ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo, il gameplay di Flint: Treasure of Oblivion è stato progettato per essere al tempo stesso accessibile e profondo, offrendo ai giocatori un’esperienza sì intuitiva ma anche impegnativa.

Flint: Treasure of Oblivion sarà disponibile su PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PS5 e Xbox Series X|S dal 24 ottobre 2024.