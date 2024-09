Spelunky sbarca su Commodore 64 con una coversione ufficiale

Avete sempre sognato di giocare a Spelunky sul vostro caro biscottone? Ebbene, da oggi potete farlo grazie a una conversione ufficiale di Spelunky per Commodore 64.

Spelunky64 è stato realizzato da Paul Koller con il benestare di Mossmouth e Derek Yu, il creatore dell’originale. Questa conversione mantiene la proceduralità dei livelli e molte delle meccaniche del videogioco originale, come la possibilità di lanciare bombe, usare corde per sfruttare la verticalità delle mappe, salvare la donzella intrappolata nel dungeon, ma anche recuperare i tesori e far scattare trappole micidiali. Tutto questo in un file di appena 64Kb che può essere fatto girare su un emulatore o sui modelli PAL/NTSC del Commodore 64, sebbene l’autore consigli di usare un biscottone PAL.

La conversione per Commodore 64 di Spelunky è in vendita su Itch.io al prezzo irrisorio di 2,99 dollari.