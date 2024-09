Yakuza Wars potrebbe essere uno spin-off mobile

Probabilmente il nome Yakuza Wars vi dirà qualcosa: il mese scorso SEGA registrò questo marchio in Giappone, lasciando presagire l’annuncio di un nuovo videogioco della storica serie sviluppata da RGG Studio.

Ora sono spuntate delle prime indiscrezioni che però sembrano puntare verso uno spin-off mobile realizzato da una società terza, ossia BBGame. BBGame è un publisher asiatico specializzato proprio in titoli mobile free-to-play, come New Romance of the Three Kingdoms e High Society.

Queste indiscrezioni sono alimentate dall’apertura di una pagina Facebook dedicata proprio a Yakuza Wars. La descrizione della pagina suona più o meno così (tradotto dal cinese tradizionale con Google Translate): “Il primo gioco per cellulare ufficialmente autorizzato da SEGA: Dragon Among Men, un nuovo capolavoro classico a tema gangster per telefoni cellulari, crea un innovativo gameplay di guerra strategico. Qui puoi combattere fianco a fianco con personaggi classici come Kiryu Kazuma, Kasuga Ichiban e Majima Goro e scrivere la tua storia leggendaria nel mondo degli inferi.”

Potrebbe quindi trattarsi di un videogioco a sfondo strategico con meccaniche tipiche dei gacha, ma per averne la certezza bisognerà attendere la presentazione ufficiale. Questa dovrebbe avvenire entro fine mese durante il RGG Summit che si terrà il 20 settembre, o al massimo nel corso del Tokyo Game Show 2024 (26-29 settembre).