Dragon Ball: Sparking! ZERO, i personaggi della saga di Majin Buu

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! ZERO che presenta nuovi personaggi giocabili provenienti dall’iconica saga di Majin Buu.

Il trailer presente qui in alto mette in evidenza Super Buu (Gotenks assorbito), Super Buu (Gohan assorbito) e Kid Buu, che andranno a espandere il roster di personaggi giocabili del titolo. Kid Buu è la forma originale di Majin Buu, noto per la sua pura malvagità e il suo immenso potere distruttivo. Super Buu (Gotenks assorbito) è nato dalla fusione di Majin Buu e Gotenks, noto per il suo potere incredibile e la sua velocità straordinaria. Infine, Super Buu (Gohan assorbito) è una forma molto potente che si crea quando Majin Buu assorbe Gohan.

Ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! ZERO sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dall’11 ottobre.