Warhammer 40,000: Space Marine 2 è ora disponibile su PC e console

Warhammer 40,000: Space Marine 2, sviluppato da Saber Interactive e pubblicato da Focus Entertainment, è ora disponibile su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Qua la recensione a cura del nostro Alteridan, nonché il suo speciale dedicato al primo e apprezzatissimo Space Marine. Il giocatore incarnerà l’abilità e la brutalità sovrumana di uno Space Marine, Titus, scatenando armi devastati e abilità letali per annientare gli sciami dei Tiranidi, il tutto per difendere l’Imperium in questo spettacolare gioco d’azione in terza persona con solo e multigiocatore.

Il giocatore potrà intrattenersi con la modalità PvE e PvP rigiocabili indossando i panni di uno Space Marine personalizzato, sbloccando nuove abilità e oggetti cosmetici strada facendo, nonché combattendo con una tra le sei classi all’interno dell’opera.