GTA Online: al via l'evento "Consegna delle pizze"

Sviluppato e pubblicato da Rockstar Games, GTA Online s’infoltisce con l’evento dedicato al “Consegna delle pizze”, in cui il giocatore potrà cimentarsi nelle vesti del Peter Parker di Sam Raimi consegnando pizze per l’intera Los Santos. “Questa settimana ricorre il secondo anniversario della serie della comunità. Vogliamo festeggiare la ricorrenza dando visibilità ad alcune delle migliori modalità scoperte durante lo scorso anno, che mettono in evidenza la versatilità del Creatore e l’immaginazione senza fine della comunità di GTA Online”, ha dichiarato il team di sviluppo.

“Sfama la città completando le consegne delle pizze per ricevere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Sfruttando anche i tempi di attesa ridotti presso le filiali di Pizza This… diventerai in men che non si dica l’impiegato del mese”, ha aggiunto. Ricordiamo, inoltre, che sarà disponibile a ottobre l’evento dedicato all’Oktoberfest.