Alaloth: Champions of The Four Kingdoms uscirà a fine ottobre

Gamera Interactive ha annunciato la data di uscita di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, che dunque si appresta a lasciare il programma di Accesso Anticipato di Steam dopo poco più di due anni.

“Abbiamo affrontato la perdita di uno dei nostri fondatori, siamo sopravvissuti alle polemiche di Avellone, a un’alluvione, a un publisher scomparso nel nulla e a un partner che si è tirato indietro dagli obblighi contrattuali, lasciandoci a lottare con le unghie e con i denti per andare avanti,” si legge nel comunicato diffuso via Steam. “Ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo superato ogni ostacolo per dare vita a un gioco che offre oltre 100 ore di gameplay, con una splendida community alle spalle e un futuro promettente davanti a noi. Dopo un fruttuoso periodo di Accesso Anticipato in cui abbiamo dato il 110% e fatto tutto il possibile per rendere il gioco più grande e migliore, è finalmente arrivato il momento: Alaloth uscirà nella sua versione 1.0 completa.”

Il videogioco di ruolo sarà quindi disponibile dal 30 ottobre su PC via Steam, Epic Games Store e GOG. Per quanto riguarda le versioni console, invece, queste arriveranno nel corso del prossimo anno.