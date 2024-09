SkyVerse: ecco il cinematic trailer

Bohemia Interactive ha presentato SkyVerse, un gioco di ruolo sandbox in voxel sviluppato in collaborazione con Enjoy Studio, i creatori di The Witch of Fern Island. SkyVerse offre una prospettiva in prima persona in un open world generato proceduralmente e pieno di isole galleggianti, combattimenti, crafting e ambienti completamente distruttibili.

I giocatori si muoveranno in questo vasto mondo come capitani di dirigibili, esplorando e sopravvivendo sia in modalità single-player che multiplayer co-op. Per celebrare il 25° anniversario di Bohemia Interactive, è stato pubblicato anche un trailer di 3 minuti che presenta il gioco al meglio.