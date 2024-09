Apex Legends: al via l'evento "Caccia Spaziale"

Knockout- In questa nuova modalità a obiettivi, per avanzare il giocatore dovrà conquistare zone e accumulare punti Evo, e i 5 team con il punteggio più basso verranno eliminati in ogni round.

Prove Knockout Extra – Per un periodo limitato, si potranno affrontare alcune sfide settimanali per sbloccare in modo permanente due delle leggende più celebri: Crypto e Wattson. Inoltre, completando entrambi i set di sfide delle leggende, si riceveranno un badge epico aggiuntivo.