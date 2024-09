Palworld: Nintendo denuncia violazione di brevetti

La notizia era nell’aria già da molti mesi, sin da quando Nintendo e The Pokémon Company dichiararono di aver avviato un’indagine nei confronti di Palworld e PocketPair relativamente al fine di “adottare le misure opportune per affrontare eventuali atti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Pokémon“.

Ora però arriva la nota stampa congiunta della Casa di Kyoto e The Pokémon Company per annunciare di aver denunciato PocketPair per la violazione di alcuni brevetti. Le due società hanno dunque fatto causa agli autori di Palworld per esigere un’ordinanza restrittiva e la compensazione dei danni.

Nintendo non ha precisato quali brevetti siano stati violati ma dichiara che “continuerà a intraprendere le azioni necessarie contro qualsiasi violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, compreso lo stesso marchio Nintendo“. Da notare che, stando a quanto dichiarato dalla stessa Nintendo, la denuncia riguarda solo l’utilizzo improprio dei suoi brevetti, non eventuali violazioni di copyright.