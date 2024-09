Achilles: Legends Untold si arricchisce di un'espansione gratuita

Dark Point Games ha pubblicato nelle scorse ore un’espansione gratuita di Achilles: Legends Untold intitolata Fate of Moria. L’update è disponibile su tutte le piattaforme.

L’aggiornamento porta con sé diverse nuove modalità di gioco pensate per mettere alla prova i giocatori che hanno completato la storia principale. Queste modalità alterano radicalmente il gameplay, offrendo esperienze nuove e intense che richiedono nuove strategie e approcci. Sono tre i modificatori che possono essere attivati: il primo permette di eliminare i nemici con un solo colpo, ma lo stesso vale anche per il protagonista, che andrà al tappeto al primo colpo subito; il secondo modificatore fa sì che Achille perda salute costantemente, recuperando punti vita eliminando i nemici; il terzo modificatore introduce un nemico virtualmente invincibile che dà la caccia ad Achille e diventa sempre più forte con il passare del tempo.

Non è tutto, però, oltre alla pubblicazione di Fate of Moria, Dark Point Games ha fatto sapere che Achilles: Legends Untold è ora disponibile anche su PS4 e Xbox One, mentre è stata annunciata la versione per Nintendo Switch. Quest’ultima non ha ancora una data di uscita ufficiale. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione, mentre vi ricordiamo che la scorsa settimana è stato annunciato lo spin-off Achilles: Survivor per PC.