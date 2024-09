Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, disponibile la demo

Square Enix ha pubblicato la demo di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, permettendo agli interessati di provare una porzione del gioco prima dell’uscita ufficiale.

Il dimostrativo mette il giocatore nei panni dell’Imperatore Leon che, assieme al suo secondogenito, il Principe Gerard, deve partire per un viaggio che andrà avanti per generazioni, nel corso delle quali Leon, Gerard e gli imperatori che verranno dopo di loro affronteranno i Seven Heroes, degli eroi del passato che, per ragioni ignote, adesso cercano vendetta contro il mondo. La demo terminerà con una battaglia con Kzinssie, uno dei Seven Heroes, che segnerà l’inizio di questa storia multi-generazionale.

Viene precisato che i dati di salvataggio potranno essere trasferiti nel gioco completo, così da poter continuare l’avventura direttamente dalla vine della demo. Ricordiamo che la demo è disponibile da oggi su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, mentre il gioco completo verrà pubblicato il 24 ottobre.