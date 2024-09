Annunciato Heart Electric, un hero shooter per PC

Nonostante non sia un periodo particolarmente felice per gli hero shooter, vedasi ciò che è accaduto a Concord, lo sviluppatore svedese Modoyo ha presentato Heart Electric: si tratta di un nuovo sparatutto in soggettiva PvP in uscita prossimamente su PC.

Heart Electric viene descritto come uno “sparatutto a squadre tattico e frenetico in cui quattro team cercano di superarsi a vicenda in una battaglia per l’energia che sostiene la vita“. Ogni eroe è dotato di abilità uniche, loadout personalizzati, nonché il potere magnetico “Flux” che consente di muoversi velocemente attraverso le mappe.

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, la possibilità di personalizzare l’equipaggiamento degli eroi dovrebbe permettere ai giocatori di personalizzare l’esperienza di gioco sulla base del proprio stile, a prescindere dal ruolo specifico di ogni personaggio. Ogni match vede scontrarsi 12 giocatori suddivisi in quattro team da tre persone ciascuno, così da permettere una maggiore coordinazione tra i membri di ogni squadra.

Nessuna notizia circa una possibile data di uscita: sappiamo solo che il gioco debutterà prossimamente su PC via Steam.