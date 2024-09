No More Room in Hell 2 è in arrivo in Accesso Anticipato

Torn Banner Studios, lo sviluppatore dietro l’acclamato Chivalry 2 in cima alle classifiche, ha annunciato che lo sparatutto horror cooperativo per otto giocatori No More Room in Hell 2 verrà lanciato in accesso anticipato il 22 ottobre.

No More Room in Hell 2 è un’esperienza horror d’azione cooperativa per 8 giocatori. Trova i tuoi amici nell’oscurità e sopravvivi in un’apocalisse zombie dinamica e rigiocabile all’infinito. Ad ogni partita, passerai dal tremare da solo nell’oscurità, poco potente e vulnerabile, alla formazione di una squadra cooperativa completamente rifornita con fucili d’assalto ed esplosivi. Rimane una minaccia sempre presente: se un soccorritore muore, i progressi di quel personaggio sono persi per sempre. Questa è una cooperativa con conseguenze.