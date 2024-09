Mortal Kombat 1: disponibile il trailer Espansione Kaos

Warner Bros. Games ha rilasciato oggi il trailer di lancio ufficiale di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, l’espansione del picchiaduro che sarà disponibile dal prossimo 24 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Qua la nostra recensione, a cura di Gabriele Barducci.

Il trailer di lancio offre uno sguardo più approfondito alla trama di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, che continua la narrativa incentrata su una terribile minaccia emersa da una linea temporale alternativa e comandata dallo spietato Titan Havik. Per sconfiggere questo pericolo, il dio del fuoco Liu Kang dovrà radunare i suoi campioni e riporre fiducia nei suoi nemici prima che la sua Nuova Era di pace getti nel caos i regni. Inoltre, il video mette in risalto nuovi dettagli sui personaggi di Cyrax, Sektor e Noob Saibot che si uniranno alla schiera di combattenti il 24 settembre al rilascio dell’espansione, insieme a quattro nuove skin dei personaggi disponibili come bonus per coloro che preordinano Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, incluse Scorpion matrimonio, Mileena imperatrice, e le versioni classiche Ultimate Mortal Kombat 3 di Sub-Zero e Noob Saibot.