Vigor è stato annunciato per PC

Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare che Vigor, lo sparatutto di successo precedentemente accessibile solo su console, è ora disponibile gratuitamente anche su PC. Dopo un periodo di successo in Early Access, i giocatori possono ora immergersi completamente nel rigido mondo post-bellico di Vigor, dove la sopravvivenza è fondamentale e ogni decisione può significare vita o morte.

Con il lancio completo, tutti i giocatori dell’Early Access subiranno un wipe per ricominciare da capo. Tuttavia, i giocatori che hanno acquistato il Vigor Reinforcements Pack manterranno tutti i contenuti del pacchetto. Ambientato nei resti distrutti della Norvegia dei primi anni ’90, il gioco invita i giocatori a esplorare le pericolose e spietate Outlands. Come looter-shooter multigiocatore, Vigor offre una miscela unica di scontri ad alto rischio e sopravvivenza tattica, il tutto in un paesaggio post-apocalittico straordinariamente devastato