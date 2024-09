DRAGON BALL: Sparking! ZERO si mostra in un trailer

DRAGON BALL: Sparking! ZERO, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, s’infoltirà con ben 182 personaggi, il più alto numero mai registrato prima in un gioco di Budokai Tenkaichi. In un nuovo video, Jun Furutani, il produttore del gioco, ha anche condiviso maggiori dettagli sulle modalità Episodio battaglia e Battaglia personalizzata. Qua l’anteprima.

Insieme ai nuovi personaggi, il video approfondisce anche le modalità Episodio battaglia e Battaglia personalizzata. In Episodio battaglia, i giocatori potranno rivivere alcune delle battaglie più epiche dell’anime con 8 personaggi diversi a disposizione: Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Jiren, Future Trunks, Goku Black e Frieza.