Two Point Museum: annunciata la data d'uscita

Two Point Studios Limited e SEGA Europe Ltd annunciano che Two Point Museum verrà lanciato il 4 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S con i preordini ora disponibili su tutte le piattaforme. Si tratta di un prossimo gioco di simulazione gestionale innovativo in cui i giocatori possono progettare il museo dei loro sogni, curare reperti affascinanti e supervisionare ogni aspetto delle esperienze dei loro visitatori.

Il direttore del design, Ben Huskins, ha affermato: “Ci ha fatto tanto piacere vedere un’accoglienza così positiva dopo aver annunciato Two Point Museum ad agosto. Da allora, abbiamo avuto l’opportunità di mostrare pubblicamente il titolo alla Gamescom e di svelare il nostro tema ‘biologia marina’ allo showcase di Xbox alla Gamescom.