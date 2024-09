Sony presenta la PlayStation 30th Anniversary Collection

Per celebrare i trent’anni di PlayStation, Sony ha presentato la PlayStation 30th Anniversary Collection: una serie di oggetti in edizione limitata per celebrare il trentesimo compleanno del brand.

Tra i vari oggetti presentati in queste ore vi è una speciale PS5 Pro in edizione limitata con uno chassis grigio che richiama il colore della prima, storica PlayStation. Di questa console ne saranno messe in commercio solamente 12.300 unità, con il numero a rappresentare il mese e il giorno della messa in commercio in Giappone della prima PlayStation (il 3 dicembre 1994).

Il grigio è poi il colore che ritroviamo anche sugli altri oggeit della raccolta, che include PlayStation Portal, il controller DualSense e il suo fratello maggiore DualSense Edge, e infine una PS5 Digital Edition.

Gli oggetti della PlayStation 30th Anniversary Collection saranno in vendita a partire dal 21 novembre. Maggiori informazioni e dettagli sul sito ufficiale dell’iniziativa.