Concord: Firewalk Studios si troverebbe in un limbo

Dopo il tanto clamoroso quanto disastroso flop di Concord, chiuso dopo appena due settimane dal lancio, gli sviluppatori di Firewalk Studios si troverebbero in un limbo in attesa che Sony decida cosa fare.

Stando al reportt di Ethan Gach pubblicato su Kotaku, il gioco avrebbe già perso Ryan Ellis, il game director, ora passato a rivestire un ruolo di supporto sempre all’interno dello stesso studio. Ellis è stato creative director di Destiny 2 prima di entrare a far parte di Firewalk Studios nel 2017 e dirigere lo sviluppo di Concord.

Il sentimento comune nello studio, invece, è di pessimismo: sarebbero davvero in pochi gli sviluppatori che credono a un rilancio di Concord, come ipotizzato dalla stessa Sony. Nel frattempo, gran parte dello studio sarebbe già al lavoro su pitch di altri progetti, sebbene in molti credano che la divisione PlayStation intraprenderà la strada dei licenziamenti di massa.

Firewalk Studios, infatti, conterebbe più di 150 dipendentti e sarebbe uno degli studi più costosi della scuderia PlayStation sulla base del rapporto costi/dipendenti. Nel frattempo, vari dipendenti starebbero aggiornando i loro curricula in preparazione alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, mentre Sony potrebbe decidere di retrocedere Firewalk Studios a un ruolo di supporto e co-sviluppo di altri team PlayStation.

Insomma, l’umore all’interno dello studio di Concord sarebbe davvero molto basso, mentre Sony non avrebbe ancora deciso come procedere dopo il tonfo dello sparatutto online.