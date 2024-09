The Suicide of Rachel Foster arriva su PS5

Daedalic Entertainment e lo studio italiano One-O-One Games hanno annunciato la disponibilità di The Suicide of Rachel Foster su PS5.

Ambientato nel 1993 nella contea di Lewis & Clark, nel Montana, The Suicide of Rachel Foster racconta la storia di Nicole, una giovane donna che torna all’hotel di famiglia per sistemare alcuni affari dopo la morte della madre. Quello che inizia come un viaggio per esaudire gli ultimi desideri della madre si trasforma rapidamente in un’indagine agghiacciante mentre scopre oscuri segreti sepolti tra le mura del vecchio rifugio di montagna. Aiutata da Irving, un giovane agente della FEMA, Nicole svela una storia di amore, perdita e inquietanti presenze spettrali, in un’esperienza profondamente coinvolgente ed emozionante. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

La versione PS5 di The Suicide of Rachel Foster porta con sé migliorie grafiche, tra cui texture migliorate e i 60 fotogrammi al secondo, oltre al supporto a Dolby Atmos e al feedback aptico del controller DualSense. Il gioco è disponibile al prezzo di € 19,99, tuttavia i possessori della versione PS4 possono approfittare dell’upgrade gratuito alla versione PS5.