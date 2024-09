SEGA annuncia Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

SEGA e RGG Studio hanno appena annunciato Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, uno spin-off action con protagonista Goro Majima, il Cane Pazzo di Shimano.

Il gioco vede Majima naufragare su Rich Island, un’isola non molto lontana dalle Hawaii, dove dovrà fare i conti con le conseguenze di ciò che è accaduto in Like a Dragon: Infinite Wealth. Qui Majima sarà per la prima volta il solo protagonista di un videogioco, per questo motivo gli sviluppatori spiegano di aver modificato il sistema di combattimento action, rendendolo molto più veloce e frenetico così da rispecchiare lo stile del Cane Pazzo: basti pensare che per la prima volta sarà possibile saltare durante gli scontri, aprendo la strada a nuovi stili di combattimento.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii non solo mantiene lo stile narrativo sopra le righe della serie, ma lo eleva all’ennesima potenza rendendo il protagonista il capitano di una nave pirata alla ricerca di un tesoro nascosto. Tant’è che comanderemo così una ciurma di lupi di mare e andremo in giro per l’oceano a bordo di un vero e proprio galeone.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 28 febbraio 2025.