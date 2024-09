Sviluppato da Dimps Entertainment e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, SWORD ART ONLINE Fractured Daydream si mostra in un video gameplay. Grazie al system trailer, è possibile imparare come scatenare le combo, potenziare le armi e navigare nelle missioni per emergere vittoriosi dalle epiche battaglie.

Nella modalità storia in giocatore singolo, si parte alla volta di avventure tutte in scenari originali: il mondo virtuale di Alfheim Online ha installato un nuovo sistema chiamato Galaxia, che ha sofferto di un fallimento catastrofico che ha causato una breccia nello spazio e nel tempo. Kirito, i suoi amici e i nemici si trovano persi e obbligati a collaborare per poter aggiustare la linea temporale. Nella modalità online Co-Op Quest, è possibile creare un party con fino a 20 giocatori.