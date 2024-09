Street Fighter 6: Terry si unisce al roster del picchiaduro di Capcom

Street Fighter 6, sviluppato e pubblicato da Capcom, s’infoltirà con un nuovo personaggio, Terry Bogard. Questo personaggio, originario della serie Fatal Fury di SNK, sarà giocabile in tutte e tre le modalità di gioco di Street Fighter 6, tra cui World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. Insieme all’uscita di Terry ci sono due nuove funzioni che aiuteranno ad allenare i combattenti di tutti i livelli.

Sono state aggiunte, inoltre, nuove funzionalità ai replay, in particolare la possibilità di prendere il controllo di uno dei due giocatori in qualsiasi momento della riproduzione di un replay online/offline. V-Rival è na nuovissima modalità in cui i giocatori possono combattere contro un avversario IA, generato dai dati di gioco di partite classificate reali di milioni di giocatori. Il giocatore IA può essere impostato su qualsiasi rango e personaggio, incoraggiando i giocatori ad allenarsi contro avversari particolari senza la pressione di una vera partita classificata