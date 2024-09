Super Mario Party Jamboree si mostra in un nuovo trailer

Super Mario Party Jamboree, sviluppato e pubblicato da Nintendo, si mostra in un nuovo trailer che trasporta direttamente nel Regno dei Funghi. Il titolo, ricordiamo, arriverà su Nintendo Switch dal prossimo 17 ottobre 2024.

Il giocatore potrà giocare su un totale di sette tabelloni, scoprendo da vicino l’Isola Goomba con le sue maree, andando alla ricerca di stelle nella Galleria arcobaleno e godendo di due ambientazioni del passato: Western Land e il Castello arcobaleno. Si potranno usare fino ad altri 19 giocatori in Bowserathlon, un’inedita modalità online in cui l’obiettivo è accumulare punteggi da record in minigiochi come il frenetico Pista indorata. Qua la nostra anteprima.