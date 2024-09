Headquarters: World War II, disponibile il DLC "Market Garden"

Sviluppato da Starni Games e pubblicato da Slitherine, Headquarters: World War II s’infoltisce con il DLC “Market Garden”, proponendo l’operazione statunitense in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa nuova campagna, i giocatori comandano le forze di terra britanniche incaricate di raggiungere e soccorrere le unità di paracadutisti alleate che sono sbarcate nei Paesi Bassi e che tengono ponti chiave nell’area dell’operazione. Tuttavia, a causa dell’ostinata resistenza tedesca e di una serie di battute d’arresto, i giocatori si ritrovano a combattere per salvare i paracadutisti.

Oltre alla nuova campagna britannica, composta da otto battaglie, il DLC Market Garden introduce anche nuove unità per ogni paese giocabile: 5 unità britanniche, 2 unità statunitensi e 3 unità tedesche.