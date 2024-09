Annunciato Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered

Dopo mesi di indiscrezioni e un leak che ha lasciato poco spazio a dubbi, ecco l’annuncio ufficiale di Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered.

Come facilmente intuibile, si tratta di una raccolta che include i due Soul Reaver opportunamente rimasterizzati in occasione del venticinquesimo anniversario del primo videogioco della serie con protagonista Raziel. La raccolta prevede la possibilità di giocare sia alle versioni originali di entrambi i titoli, sia alle edizioni rimodernate.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered ci permetterà di tornare in quel di Nosgoth quando verrà pubblicato il 10 dicembre su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.