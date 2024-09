Metal Gear Solid Δ: Snake Eater si presenta al TGS con un nuovo trailer

Ancora una volta è toccato a Microsoft, stavolta dal palco del Tokyo Game Show, l’onore di presentare un nuovo trailer di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della serie di videogiochi diretta da Hideo Kojima. Il video mostra alcune delle sequenze iniziali del gioco, che vedono il protagonista Naked Snake impegnato a cercare di estrarre lo scienziato russo Soklov, responsabile della creazione di Shagohod, una potentissima macchina da guerra.

L’estrazione dello scienziato non finità con successo: il colonnello russo Volgin, con l’aiuto della defettrice The Boss e della sua squadra di Cobras, riuscirà a ricatturare Soklov, ferendo gravemente Naked Snake. Il trailer mostra appunto questi passaggi della storia e, in chiusura, ci fa dare un primo sguardo a un’Eva completamente rinnovata; purtroppo, mancano però elementi di gameplay, così come manca una data d’uscita. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, sviluppato internamente da Konami, arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.