Annunciato Meta Quest 3S, il nuovo visore MR entry level

Meta ha presentato il nuovo visore per la realtà mista Meta Quest 3S, una soluzione entry level che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 ottobre.

Il visore monta un SoC Snapdragon XR2 Gen2 con 8GB di DRAM come il fratello maggiore Meta Quest 3, tuttavia il display ha una risoluzione inferiore pari a 1832×1920 (773 PPI, 20 PPD) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz/120 Hz. Il campo visivo è di 96° in orizzontale e 90° in verticale, mentre è dotato di lenti Fresnel con regolazione della distanza interasse a tre posizioni.

Meta Quest 3S è dotato di una batteria da 4324 mAh che sulla carta dovrebbe assicurare una durata media pari a 2,5 ore. La confezione include anche due controller Touch Plus con cinturini da polso e due batterie AA, nonché un cavo USB-C da 1 metro per la ricarica e il trasferimento dei dati.

Meta Quest 3S sarà disponibile in due soluzioni di memoria: da 128GB (€ 329,99) e 256GB (€ 439,99). Infine, Meta ha confermato che cesserà di produrre e commercializzare i visori Quest 2 e la versione da 128GB di Quest 3, mentre ha tagliato il prezzo del visore Quest 3 da 512GB, ora disponibile a € 549,99.