FragPunk: in arrivo la Closed Beta

NetEase Games ha rivelato che il Closed Beta Test per il prossimo multigiocatore FragPunk si svolgerà dal 10 al 21 ottobre su Steam e Xbox Series X|S con la possibilità di giocare con il crossplay. Il trailer di FragPunk durante il Tokyo Game Show 2024 ha anche rivelato alcuni dei contenuti che appariranno nel prossimo Closed Beta Test. Questi includono nuovi Lancieri, nuove Carte Frammento, più mappe in cui i Lancieri possono combattere e nuove modalità di gioco che i giocatori possono provare.

Xin Chang, direttore creativo e produttore di FragPunk, ha dichiarato: “Il Closed Beta Test darà ai giocatori un nuovo sguardo su FragPunk e darà loro l’opportunità di fornire al nostro team il feedback di cui abbiamo bisogno per rendere il gioco il più equilibrato e divertente possibile man mano che si avvicina al suo lancio. Siamo molto grati per il feedback dei giocatori finora e siamo entusiasti di portare il gioco a un numero ancora maggiore di giocatori con questo nuovo test. Quindi, assicurati di registrarti per il FragPunk Closed Beta Test su Steam e Xbox Series X|S e preparati a piegare le regole il 10 ottobre”.