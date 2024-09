Final Fantasy Pixel Remaster è ora disponibile su Xbox

Durante l’Xbox Games Showcase di oggi al Tokyo Game Show, Square Enix ha annunciato che la serie Final Fantasy Pixel Remaster, oltre a Legend of Mana e Trials of Mana, è ora disponibile su Xbox Series X|S e PC (Windows) in formato digitale.

La serie Final Fantasy Pixel Remaster include le prime sei fantasie finali, riproponendo i giochi originali con vari miglioramenti, restando fedele al design rétro delle produzioni del passato. Le funzionalità aggiunte alle versioni per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam sono disponibili anche sulle piattaforme Xbox. Include un’opzione per passare dalle colonne sonore riarrangiate a quelle basate sui giochi originali e anche la possibilità di scegliere i font di gioco.. Inoltre, la possibilità di disattivare gli incontri casuali o di regolare i moltiplicatori d’esperienza guadagnata tra 0 e 4 sono disponibili anche su Xbox.