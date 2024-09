The Last of Us: Stagione 2, ecco il trailer ufficiale

La serie televisiva dedicata a The Last of Us, il celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da PlayStation Studios, si mostra con un nuovo trailer. Al suo interno, la scena principale si apre con l’ambientazione di Jackson, l’iconica città di sopravvissuti posta nel nord della California. Sulla note di Future Days dei Pearl Jam, canzone che ha accompagnato le vicende di Ellie all’interno dell’avventura, vengono anche presentati i nuovi personaggi, inclusa Abby.

La seconda stagione di The Last of Us arriverà nel 2025 su Sky, visibile quindi nell’abbonamento di NowTV. Ricordiamo, inoltre, che le opere videoludiche di Naughy Dog sono disponibili su PlayStation e PC (Steam).